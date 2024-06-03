Крупный пожар охватил магазин хозтоваров в Дагестане Пожар площадью 600 «квадратов» охватил хозмагазин в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар охватил магазин хозяйственных товаров в дагестанском городе Хасавюрте 3 июня. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

По данным ведомства, ликвидировать открытое горение в микрорайоне Восточный удалось в 07:04. На месте работали четыре пожарных расчета. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания установят специалисты.

Продолжается ликвидация пожара на складе с горюче-смазочными материалами на улице Оловозаводской в Новосибирске. Огонь охватил кровлю строения на площади 2450 квадратных метров. На месте продолжают работать 55 спасателей и 16 единиц техники.

В Ростовской области тем временем потушили природный пожар в лесничестве на территории Тарасовского района. Общая площадь возгорания составила 123,5 га. В ликвидации пожара были задействованы 280 человек и 83 единицы техники.

До этого пожар вспыхнул в находящемся на реконструкции двухэтажном здании на Люсиновской улице в Москве. Огонь распространился с 100 до 300 квадратных метров.