Крупный пожар охватил кафе в Нижнем Тагиле В Нижнем Тагиле загорелось кафе на площади 2000 квадратных метров

В Нижнем Тагиле на площади 2000 квадратных метров загорелось кафе, сообщает пресс-служба МЧС РФ. К ликвидации возгорания привлекли 43 специалиста и 12 единиц техники.

В Нижнем Тагиле горит кафе на 2 000 квадратных метрах. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало, — сказали в МЧС.

Пожар удалось локализовать. Сведений о причинах возгорания не поступало.

Накануне на востоке Москвы рядом с ЖК «Сиреневый парк» загорелась стройка. На опубликованных в Сети кадрах заметно, что клубы густого черного дыма накрывали столичные улицы. Пресс-служба МЧС по Москве сообщила NEWS.ru, что пожар охватил неэксплуатируемое строение напротив здания по адресу: первый Иртышский проезд, дом 1, строение 18. Причины произошедшего не озвучивались.

Ранее крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4500 квадратных метров. Известно, что кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. На месте работали 64 специалиста и 22 единицы техники.

В пресс-службе Уралмашзавода объяснили, что загорелась промышленная площадка, которая не принадлежит предприятию. Собственник данного объекта не установлен. Пожар находился далеко от цехов.