Крупный пожар охватил две квартиры в многоэтажке в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сразу две квартиры загорелись в многоэтажном доме Ленинского района Екатеринбурга, сообщил URA.RU. По словам очевидца, сотрудники МЧС уже приехали на место происшествия и пытаются ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

На Амундсена горят две квартиры. На место происшествия приехали личный состав МЧС и специальная техника. Спасатели пытаются потушить пожар, — заявил источник.

Ранее в Якутске загорелся гостиничный комплекс площадью примерно 400 квадратных метров. В борьбе с возгоранием были задействованы порядка 59 специалистов и 13 единиц техники. Примерно 50 человек успели покинуть территорию до того, как огонь распространился.

Накануне пожар охватил неэксплуатируемую постройку в восточной части Москвы. Площадь возгорания составила более 120 квадратных метров, никто не пострадал. По словам сотрудников МЧС, загорелись мусор и старые покрышки. Днем позже на юге Петербурга пожар вспыхнул в автосервисе Петербурга на улице Фучика. Внутри здания находились смазочные материалы, автомобильные шины, краска для автомобилей, бензин и канистры с топливом. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, с огнем боролись более 50 человек и 15 единиц техники.