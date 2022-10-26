Крупный пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на складе со строительными материалами. Он начался вечером 25 октября в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

26 октября в 00.39 пожар локализован, — говорится в сообщении.

Информация о пожаре на складе появилась поздно вечером 25 октября. Площадь распространения огня первоначально составила шесть тысяч квадратных метров, позднее она увеличилась в два раза.

Над тушением огня работали более сотни пожарных и 24 единицы спецтехники, а также пожарный поезд. Кроме того, на место происшествия была направлена передвижная лаборатория для замеров воздуха.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.