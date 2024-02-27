Крупный перекресток в Челябинске затопило кипятком Коммунальная авария с разливом горячей воды произошла в Челябинске

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Коммунальная авария произошла на пересечении Университетской набережной и улицы Чичерина в Челябинске, сообщили местные жители в соцсетях. На месте происшествия произошел разлив горячей воды. В администрации города заявили порталу URA.RU, что авария произошла на сетях магнитогорской компании.

Технологическое нарушение произошло на сетях водоснабжения Магнитогорской сетевой организации. <...> Ситуация находится на контроле управления жилищно-коммунального хозяйства, — заявили в мэрии.

Аварийная бригада работает на месте происшествия. Специалисты откачивают воду из колодцев для дальнейшего отключения поврежденного участка и устранения аварийной ситуации.

Местные жители жалуются, что перейти дорогу по перекрестку невозможно: горячая вода заливает проезжую часть и пешеходный переход. URA.RU публикует кадры с места происшествия, на которых видно, как трактор перевозит людей в ковше через затопленную улицу.

Ранее сообщалось, что грунтовые воды затопили архив Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону. Там предупредили горожан о задержках в выдаче судебных актов в связи с ЧП. Тем временем представитель органа сообщил, что суд работает в штатном режиме.