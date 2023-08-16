Крупнейшую в России змею обнаружили на территории оборонного предприятия Mash: 1,5-метрового амурского полоза нашли на оборонном предприятии «Вымпел»

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В Москве на территории оборонного ракетно-космического предприятия МАК «Вымпел» обнаружили полутораметрового амурского полоза, сообщает Telegram-канал Mash. Змея считается одной из крупнейших в России, она оказалась в контейнере с оборудованием. На месте работают спасательные службы.

Канал отмечает, что работники предприятия открывали ящик, прибывший из Уссурийска, для проверки на пункте осмотра. Там оказалась большая змея, которая попыталась укусить рабочих завода, однако они успели закрыть контейнер.

Ранее в Трехгорном Челябинской области гадюка укусила 76-летнего пенсионера. Из-за укуса у мужчины за час опухли кисть и предплечье. Мужчину доставили в стационар. До этого в больницу с укусом гадюки попала пожилая жительница Сергиева Посада. Пенсионерка наткнулась на змею во дворе своего дома. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Женщина по имени Татьяна встретила змею во дворе своего дома в садоводческом некоммерческом товариществе «Подлипки». Рептилия поджидала женщину в траве. Пенсионерка получила укус в ногу и была госпитализирована из-за токсического эффекта змеиного яда.