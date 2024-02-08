Крупное возгорание нескольких домов в Краснодарском крае попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупное возгорание сразу нескольких домов произошло в Усть-Лабинске Краснодарского края, сообщает портал Кубанские новости в своем Telegram-канале. Как отмечается, из-за сильного ветра пламя моментально перекинулось на соседние дома. Площадь пожара составила 115 кв. м. Огонь уже потушен, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о сильном пожаре на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. На опубликованных в Сети кадрах видно, как из здания валит огромный столб дыма, а рядом дежурит скорая и спасатели.

Перед этим в торговом центре «Светофор» в подмосковных Люберцах объявили эвакуацию из-за короткого замыкания. Как оказалось, на третьем этаже задымился эскалатор. Пожара при этом не последовало. Посетителей и сотрудников комплекса попросили покинуть помещение. Всего было эвакуировано 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.

До этого появилась информация Ранее Telegram-канал «Подъем» написал со ссылкой на очевидцев о мощном взрыве поблизости от Ижевска в Удмуртии. По данным канала, инцидент произошел на полигоне Воткинского машиностроительного завода, занимающегося производством продукции военного и гражданского назначения. «Подъем» отметил, что инцидент может быть связан с испытаниями ракетных двигателей. Информации о пострадавших не поступало. Минобороны РФ и представители предприятия ситуацию не комментировали.