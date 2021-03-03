В Подмосковье закрыли крупнейший временный ковидный госпиталь

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Самый большой в регионе временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 закрыли в торговом центре «Мой молл» подмосковного города Раменское. Там размещалось 2,2 тысячи инфекционных коек.

За время его работы здесь прошли лечение почти 5,5 тысячи пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, — говорится в сообщении подмосковного минздрава.

Временный инфекционный госпиталь в ТЦ «Мой молл» был открыт 17 ноября 2020 года. В нём было 17 отделений, работали 680 медиков, все койки имели кислородную поддержку.

Главврач Раменской ЦРБ Аркадий Коган заявил, что улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции позволяет теперь сосредоточиться на оказании плановой медпомощи.

Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 10 565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 10,1% новых пациентов недуг протекает без клинических проявлений. Теперь, с учётом последних данных, общее число заразившихся коронавирусом в РФ с начала пандемии выросло до 4 268 215 человек.

В течение последних 24 часов в стране из больниц выписали 14 966 пациентов. В общей сложности с болезнью смогли справиться 3 838 040 россиян. Также в оперштабе рассказали, что за прошедшие сутки умер 441 гражданин РФ с диагностированным COVID-19. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 86 896 жителей России.