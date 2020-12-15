Крупнейший в РФ пограничный переход ввели в строй под Калининградом

https://static.news.ru/photo/e6dad4c4-3eec-11eb-9740-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosgranstroy.ru

Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Дубки» ввели в эксплуатацию на российско-литовской границе в Калининградской области. Объект стал крупнейшим погранпереходом в России.

Строительство МАПП «Дубки» началось в конце 2014 года в рамках реализации соглашения между РФ и Литвой о строительстве моста через реку Неман между городами Советск и Панемуне. Движение через пункт пропуска должно начаться летом 2021 года, передаёт РИА Новости.

Пункт пропуска введён в эксплуатацию. Он готов к приёму первых пассажиров и грузов. <...> Российская сторона в полной мере заявляет, что пункт пропуска, отвечающий самым современным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологического благополучия, готов к эксплуатации, уверен, что литовская сторона тоже примет все усилия по запуску своей части, — заявил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

МАПП «Дубки» имеет рекордные для российских пунктов пропуска 49 полос движения транспорта и является одним из самых крупных по чистой площади — 23,5 гектара. Пропускная способность объекта составляет 15,5 тысячи человек и 4 тысячи транспортных средств в сутки.

На территории погранперехода возведён современный стационарный досмотровый комплекс. МАПП оснащён новейшими системами контроля доступа, видеонаблюдения и охраны периметра. Предполагается, что новый погранпереход избавит Советск от большого числа грузовых автомобилей и снимет нагрузку с автомобильного пункта пропуска Чернышевское.

С начала 2021 года иностранцы смогут въехать в Россию по электронной визе без региональных ограничений по месту пребывания, писал NEWS.ru. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 пунктов пропуска, через которые в страну можно будет попасть таким образом. В список попали шесть погранпереходов в Калининградской области.