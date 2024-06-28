Крупнейший российский банк открыл первый офис в Донецке «Сбер» открыл в Донецке первое полноформатное отделение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отделение банка «Сбер»

Первое полноформатное отделение банка «Сбер» в Донецке открылось в пятницу, 28 июня, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В церемонии открытия офиса также принял участие зампред правления финансовой организации Станислав Кузнецов.

Долгое время наши жители и бизнес-сообщество были лишены доступа ко многим банковским услугам. С возвращением домой, в Россию, начались колоссальные изменения, в том числе и в этой сфере. С открытием отделения «Сбера» наши жители и бизнес теперь будут обеспечены удобным доступом к широкому спектру финансовых услуг, причем современных, высокотехнологичных, — написал Пушилин.

В свою очередь Кузнецов заявил, что приход «Сбера» даст новый импульс развитию ряда отраслей экономики ДНР. Также он добавил, что в этот же день будут открыты несколько офисов в Луганской Народной Республике. Зампред правления банка подчеркнул, что стоимость всех банковских продуктов и тарифов компании будет такой же, как и в других городах России.

Ранее сообщалось, что компания «Сбер» выиграла суд против британской «дочки» Sberbank CIB (UK) Limited. По данным СМИ, Сбербанк хотел взыскать долг по четырем кредитным сделкам на €20,8 млн. Сумма в иске составила 11,9 млрд рублей. Отмечалось, что претензии «Сбера» возникли по четырем кредитным сделкам от 28 февраля 2022 года. Финансовая организация подала иск в Арбитражный суд Москвы в марте этого года.