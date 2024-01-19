Крупнейший мусорный оператор Подмосковья передаст активы властям РБК: мусорный оператор «РТ-Инвест» передаст активы властям за рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейший оператор по обращению с отходами в Подмосковье, компания «РТ-Инвест», обсуждает передачу активов местным властям, пишет РБК. Цена сделки может быть условной — один рубль.

Данную информацию подтвердили агентству в правительстве Подмосковья и в пресс-службе оператора. Там объяснили, что решение по сделке может быть принято из-за концентрации на проекте строительства заводов по термической обработке мусора. Стороны обсуждают вопрос передачи восьми юридических лиц. Это региональные операторы, компании по управлению комплексами по переработке отходов и другие предприятия.

Цена сделки действительно один рубль. Относительно продолжения работы этих юридических лиц мы рассматриваем разные варианты. В любом случае оказываемая услуга должна быть качественной, поэтому мы будем наращивать и количество техники, и кадровые ресурсы, — заявили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, изменяющий обязательные сроки продажи правительством доли Shell в проекте «Сахалин-2». Согласно решению главы государства, отменяется требование о передаче активов в течение четырех месяцев. До этого Shell решила списать свою долю в 27,5% в проекте размером $1,6 млрд. Эти активы перешли в собственность «Газпрома».