Школы и детские сады в Евпатории переведены на дистанционное обучение, сообщил мэр города Александр Юрьев в Telegram-канале. По его словам, причиной решения стала авария в сетях водоснабжения. Он уточнил, что работы по замене аварийного участка уже завершены, коммунальщики начали заполнять систему. Однако полное восстановление водоснабжения ожидаем только к вечеру.