Круизный теплоход с туристами сел на мель на Волге В Астраханской области круизный теплоход «Павел Бажов» с почти 200 пасаажирами сел на мель

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В Астраханской области круизный теплоход «Павел Бажов» с 193 пассажирами сел на мель, сообщает Telegram-канал SHOT. На борту находятся также 60 членов экипажа.

Теплоход следовал из Казани в Астрахань по Волге. ЧП произошло около трех часов ночи в районе села Черный Яр. Сейчас судно пытаются снять с мели специалисты.

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