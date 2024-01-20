Круглогодичный гольф-курорт откроют в Сочи Экс-губернатор Ткачев: гольф-курорт построят в Сочи к 2028 году

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В Сочи к 2028 году откроют круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок, рассказал РИА Новости бывший губернатор Краснодарского края, глава агрокомплекса Александр Ткачев. Экс-чиновник, выступающий инвестором проекта, отметил, что на юге России пока нет полноценных полей для гольфа.

Это запрос туристов, и мы как бизнес на него реагируем. К 2028 году планируем создать круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок на территории 166 гектаров. Инфраструктура «Сочи Гольф» позволит проводить соревнования международного уровня, она будет дополнена виллами и гостиничным комплексом, — сказал Ткачев.

На первом этапе строительства объем инвестиций составит порядка 28 млрд рублей, по словам Ткачева. Он также указал, что в России не хватает больших премиальных курортов и отелей на 500 номеров и более. Бывший губернатор полагает, что нужно создавать больше качественной инфраструктуры, поскольку поток туристов существенно растет.

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