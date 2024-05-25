Кровля торгового центра загорелась на 200 квадратных метрах МЧС: во Владимирской области загорелась крыша торгового центра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Огонь охватил крышу торгового центра в городе Кольчугино во Владимирской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Тушением пожара занимаются 23 специалиста, задействовано шесть единиц техники.

В Кольчугино горит кровля торгового центра на 200 квадратных метрах. Информация о погибших и пострадавших не поступала. На месте работают 23 специалиста и шесть единиц техники, — заявили в ведомстве.

На опубликованных кадрах видно, что над торговым центром поднялся столб серого дыма. Согласно предварительной версии, причиной пожара стало проведение работ на крыше здания. Позднее МЧС уточнило, что спасателям удалось локализовать возгорание, а также ликвидировать открытое горение.

Ранее в Истре Московской области загорелся хостел в СНТ «Снегирь», огонь целиком уничтожил постройку. В результате погибли восемь человек. По версии регионального МЧС России, пожар мог вспыхнуть из-за аварийной работы электросети.

До этого СМИ сообщали, что в Подольске сгорел дотла пассажирский автобус. На опубликованных кадрах видно, как догорает корпус транспорта, также можно заметить густой дым.