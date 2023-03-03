Кровавые реки встревожили Минздрав Забайкалья Минздрав Забайкалья начал проверку из-за потока кровавой жидкости от больницы в Могоче

Фото: Соцсети

Минздрав Забайкалья начал проверку на четвертый день после сообщения о прорыве септиков с биологическими отходами в больнице города Могоча, передает «Подъем». Из-за аварии по территории больницы разлились реки кровавого цвета. Их ручьи протекли до пятиэтажного жилого дома, а бездомные псы лакали воду из этих луж.

Министерством здравоохранения Забайкальского края в настоящее время по информации, появившейся в СМИ, проводится внеплановая, выездная проверка ГУЗ «Могочинская центральная районная больница», — заявили в краевом Минздраве.

Местные жители отметили, что это не первая подобная авария в могочинской больнице. У здания и ранее были проблемы с водоотведением.

Ранее инцидентом заинтересовалась прокуратура. Специалисты ведомства оценят действия уполномоченных органов и организаций по содержанию системы канализации, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также норм законодательства о предупреждении и устранении последствий чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Петербурге коммунальные службы вызволили из сточных труб жилого дома мягкую игрушку Чебурашки, которую кто-то смыл в унитаз. Плюшевая игрушка парализовала инфраструктуру дома из-за своей непроходимости. Позже игрушку отстирали и отправили в музей Водоканала к другим экспонатам, обнаруженным в сетях или решетках насосных станций города.