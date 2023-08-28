«Кровавая барыня»: в Кемеровской области избили двух контрактников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В военной части Кемеровской области избили двух контрактников, пишет Telegram-канал «Кровавая барыня». По данным источника, мужчины явились в часть в выпившем состоянии и отказались сдавать на проверку мобильные телефоны и деньги. Уточняется, что медицинскую помощь они смогли получить лишь по месту жительства в Красноярске. Минобороны данную информацию не комментировало.

Как отмечается в сообщении канала, 29-летний Николай и 43-летний Вячеслав из Красноярского края заключили контракты на год, чтобы поехать на СВО, и 26 августа приехали в Кемеровскую область — на пересыльный пункт.

Перед тем, как пойти туда, выпили в городе. Вечером они все-таки добрались до военной части, где начальство во время проверки попросило их сдать мобильные телефоны и деньги. Мужчины отказались, из-за чего, по их словам, их избили и выгнали с территории, — говорится в публикации.

Также отмечается, что в местном военном госпитале им, якобы, отказали в осмотре и помощи, а военная полиция посоветовала обратиться в комиссариаты по месту жительства. По данным канала, оба поехали домой в Красноярск, где и получили медпомощь. Полиция приняла заявления и начала проверку, пишет источник.

Ранее стало известно, что в городе Шарыпово Красноярского края четверо иностранцев напали с арматурой на 30-летнего участника СВО, его жену и их знакомого. 30-летний мужчина скончался на месте, двух других пострадавших доставили в больницу. Подозреваемых задержали, возбуждено три уголовных дела.