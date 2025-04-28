«Криво, на коленках»: у Украины резко упало качество фейков о ВС России ТАСС: Украина создает фейки о работе ВС РФ под Херсоном на коленках

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Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины создают фейковые новости о российских военнослужащих в Херсонской области «на коленках», сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Эксперты связали это с более профессиональной работой российских специалистов.

Украинские специалисты подобного рода в последнее время работают из ряда вон плохо. Чувствуется некая деградация по сравнению с предыдущими периодами. Потому что фейки, которые в последнее время направлены по большей части на десантников, успешно работающих в данной зоне ответственности, сделаны криво, на коленках, — констатировал собеседник агентства.

Материалы, созданные Киевом, не выдерживают критики, добавил он. Они «не оказывают никакого влияния ни на военнослужащих, ни на гражданское население», заключил специалист.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что украинские подразделения психологической борьбы пытаются ввести ВС РФ в заблуждение относительно ситуации в Сумской области. По его словам, противник намерен заманить российские войска вглубь своей территории, чтобы истощить их в затяжных боях и принудить к отступлению. В частности, Украина распространяет данные об отсутствии укреплений на Сумщине из-за коррумпированности бывшего руководителя региона.

Тем временем военный блогер Юрий Подоляка отметил, что у ЦИПсО были успешные операции в первый год СВО, но сейчас они работают все хуже и хуже. Журналист уверен: ситуация для Украины в целом складывается ужасная, а в тяжелых условиях проводить информационно-психологические операции труднее.