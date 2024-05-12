Из-под завалов в Белгороде пытаются спасти пожилого мужчину SHOT: под завалами обрушившегося дома в Белгороде находится пожилой мужчина

Фото: Елизавета Денисова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Пожилой мужчина находится под завалами после обрушения части жилого многоэтажного дома в Белгороде, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, пострадавший зовет на помощь. Дочь мужчины узнала его голос. Как выяснилось, он проживал в квартире на первом этаже в рухнувшем подъезде.

Уточняется, что спасатели поддерживают контакт с оказавшимся под завалами жильцом. Им пока не удалось добраться до мужчины.

Кроме того, по информации канала, под завалами могут находиться еще две семьи, проживавшие на шестом и десятом этажах дома. Согласно публикации, в одной из них трое детей, в другой — один ребенок, страдающий аутизмом. Спасателям не удалось связаться с ними. Все жильцы дома были эвакуированы. Сохраняется угроза обрушения всего здания.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на месте обрушения многоэтажного дома после прилета снаряда Вооруженных сил Украины пока не было обнаружено ни одного погибшего. Травмы получили 19 человек.

До этого очевидец происшествия рассказал, что среди местных жителей происходит настоящая паника. По словам мужчины, он до сих пор не может найти родственника, который жил в многоэтажке.