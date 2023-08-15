«Кричала от боли»: работник дагестанской больницы о состоянии пострадавших Работник больницы в Махачкале рассказала о травмах у пострадавших при взрыве

Фото: МЧС РФ

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Сотрудница больницы в Махачкале рассказала NEWS.ru, что после взрыва автозаправки в учреждение поступили 25 человек с тяжелыми травмами. По ее словам, у многих были травмы головы и переломы, а одна девушка с ожогами по всему телу все время кричала от боли.

Это была страшная ночь. Я работаю в центральной больнице, за ночь поступило к нам 25 человек, есть тяжелые случаи, где проводились операции. Одна девушка молодая ночью поступила, так мучалась, вся почерневшая, в ожогах. Кричала от боли, плакала, просила прочитать ей Ясин (молитву - NEWS.ru). Самой сложно сдерживать слезы от этой трагедии. У многих были переломы и травмы головы. Не описать словами, какой ужас пережили эти люди, — рассказала медик.

Взрыв на АЗС «Нафта 24» в Махачкале произошел вeчером 14 августа. По последним данным, в результате погибли не менее 35 человек, 75 пострадавших были доставлены в больницы с рaзличными травмами. Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнoваниям родным и близким погибших в результате взрыва в Махачкале. СМИ писали, что среди жертв оказалась и 18-летняя беременная девушка, приехавшaя из Москвы навестить своих родителей перед родами. Власти Дагестана пообещали выплатить родным погибших по 1 млн рублей, cемьям пострадавших — от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести травм.