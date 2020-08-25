Кремль вторых туров не боится

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власть не боится вторых туров в ходе намеченных на 13 сентября выборов 18 губернаторов. Видимо, такая показная позиция является прямым следствием отказа от смены ряда непопулярных региональных фигур ввиду планировавшегося конституционного референдума, а затем в следующем году и парламентских выборов. Все как бы убедились в справедливости народной мудрости о старом коне, который борозды не портит. За зубчатой стеной рассудили, что не слишком успешные, но опытные правители, контролирующие все уровни местных властей, с грядущими электоральными задачами справятся лучше неофитов.

Между тем разного рода экспертные умы предсказывают с большой вероятностью вторые туры в Краснодарском крае, Иркутской, Пензенской, Архангельской, Костромской областях. Под большим вопросом прохождение выборов без трений губернатором Ростовской области Василием Голубевым и его камчатским коллегой, пока ещё врио Владимиром Солодовым.

Архангельская область Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мы уже отмечали, что к губернаторской гонке подключился даже сам президент, который проводит видеоконференции с наиболее уязвимыми региональными лидерами, выслушивая их планы и просьбы, и таким образом подавая сигналы и местным элитам о том, что линия поддержки их Кремлём остаётся прежней. Такую поддержку получил в Архангельске Александр Цыбульский, на Камчатке — Владимир Солодов, в Пермском крае — Дмитрий Махонин, который был раньше близок к «Яблоку» и даже баллотировался по его списку в Госдуму. Но и это обстоятельство не примирило его с местной интеллигенцией.

Но иногда и сам факт президентской поддержки, демонстрации заинтересованности главы государства местными проблемами создают двоякое впечатление. Так, за последнее время дважды — в июне и совсем недавно — президент отчитывал Василия Голубева фактически за одни и те же просчёты: провал демографической политики и снижение сельскохозяйственного производства на Дону на фоне общего роста аграрного сектора в стране. Вряд ли к выборам в Ростовской области следует ждать прорывов, но, видимо, на второй тур у Голубева серьёзные надежды. Все возможные обещания он уже дал.

О губернаторе той же депрессивной Костромской области давно бы не вспоминали, если бы не его неудачное выступление по поводу борьбы с коррупцией в стране, которая, по его мнению, ещё опаснее самой коррупции. Сергей Ситников давно и без видимого успеха возглавляет далеко не процветающую область. Но, видимо, на грядущих выборах ставка делается на то, чтобы убедить костромичей в том, что с новым начальником может стать ещё хуже.

Владимир Путин и Игорь Кобзев, 2019 год kremlin.ru

Выходец из МЧС Игорь Кобзев был поставлен в Иркутскую область в надежде на то, что, видимо, его поддержит авторитет его министерства, активно устранявшего последствия пожаров и подтоплений. Силовое устранение его предшественника, популярного в области члена КПРФ Сергея Левченко, не привело к событиям на манер хабаровских протестов. Но, видимо, тень общего неудовольствия накрыла Кобзева, рейтинг которого низок чрезвычайно. К тому же у него есть сильные соперники. А мы помним, как в областях, где проиграли кандидаты-единороссы, во вторых турах против них голосовали все оппозиционные силы вне зависимости от нюансов идеологий.

В Краснодарском крае позиции Вениамина Кондратьева пошатнулись после того, как в Интернет попал его разговор с помощником, сообщившим, что «Единая Россия» сдохла. Тем не менее он опять идёт во власть, не смотря на то что многие его оговорки типа «творение от слова тварь» давно стали сатирическими мемами. Впрочем, и результаты его правления во многом под стать его оговоркам.

Ходят слухи, что после единого дня голосования и подведения его итогов начнётся новый этап «зачистки» губернаторов, среди которых окажутся и «диссиденты», победившие на выборах 2018 года — владимирский Владимир Сипягин и глава Хакасии Валентин Коновалов. Впрочем, как бы после 13 сентября число таких «отступников» не удвоилось бы.