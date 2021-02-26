Кремль: решение по памятнику на Лубянке остаётся за московскими властями

https://static.news.ru/photo/3d7be3e0-7868-11eb-b284-96000091f725_660.jpg Фото: mos.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле решение мэра Москвы об отказе от установки памятника на Лубянской площади. Он не стал говорить о позиции администрации президента по этому вопросу.

Представитель главы государства отметил, что решение об облике площади принимает руководство столицы, передаёт ТАСС.

Это было и остаётся прерогативой города, — сказал он.

Накануне Собянин заявил, что площадь нужно оставить в том виде, в каком она есть сейчас. Политик отметил, что Лубянской площади действительно необходима архитектурная доминанта, на роль которой подходит памятник. Но после двух дней голосования, в котором с небольшим отрывом побеждает Александр Невский, стало видно, что общественное мнение «разделилось пополам».

Собянин подчеркнул, что появление разных точек зрения на историю неизбежно, но памятники на улицах должны объединять общество. Он добавил, что сейчас существует огромное количество более актуальных тем.

Ранее власти Москвы предложили жителям столицы проголосовать за то, какой памятник будет украшать центр Лубянской площади. Голосование будет инициировано комиссией Общественной палаты города по развитию гражданского общества и общественному контролю. В качестве вариантов жителям столицы предложат на выбор памятники основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Идея о восстановлении памятника появилась после предложения писателей, блогеров и журналистов Захара Прилепина, Дмитрия Пучкова, Александра Проханова, Сергея Аксёнова, Леси Рябцевой и Екатерины Рейферт.