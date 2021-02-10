Есть такое право: Кремль отреагировал на отмену масочного режима в регионах

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Отмена обязательного масочного режима в российских регионах — право глав субъектов Федерации, которые руководствуются данным об эпидемической ситуации на вверенных им территориях. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал соответствующие решения властей Удмуртии и Чечни.

Представитель Кремля напомнил, что подобное право было делегировано главой государства.

В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения на работу кафе и ресторанов.

Вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что эпидемическая ситуация позволяет отменить обязательное ношение масок в общественных местах и открыть границы республики. Вместе с тем, как писал NEWS.ru, рекомендация надевать маски — особенно для людей из групп риска — сохраняется.