Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсуждали предстоящий саммит G20, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что о формате участия российского лидера в мероприятии Кремль проинформирует дополнительно.
Как мы и написали, вопрос обсуждался. О формате участия проинформируем дополнительно, — сказал Песков.
Ранее стало известно, что Путин не поедет на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. При этом, по словам Пескова, готовится встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Песков подчеркнул, что она состоится скоро, о ее сроках будет своевременно объявлено.
Канцелярия Моди сообщила по итогам телефонного разговора с Путиным, что Россию на саммите лидеров G20 может представить министр иностранных дел России Сергей Лавров.
17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей)» с территории Украины. В Кремле назвали решение МУС ничтожным с правовой точки зрения, так как Россия не находится под юрисдикцией этого суда.