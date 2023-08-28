Кремль дополнительно проинформирует о формате участия Путина в G20 Песков заявил, что Путин и Моди обсудили предстоящий саммит G20

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсуждали предстоящий саммит G20, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что о формате участия российского лидера в мероприятии Кремль проинформирует дополнительно.

Как мы и написали, вопрос обсуждался. О формате участия проинформируем дополнительно, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Путин не поедет на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. При этом, по словам Пескова, готовится встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Песков подчеркнул, что она состоится скоро, о ее сроках будет своевременно объявлено.

Канцелярия Моди сообщила по итогам телефонного разговора с Путиным, что Россию на саммите лидеров G20 может представить министр иностранных дел России Сергей Лавров.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей)» с территории Украины. В Кремле назвали решение МУС ничтожным с правовой точки зрения, так как Россия не находится под юрисдикцией этого суда.