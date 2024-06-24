Кредиты муниципальной администрации Петербурга заинтересовали прокуратуру Прокуратура проверяет траты администрации одного из районов Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура начала проверять траты муниципальной администрации Адмиралтейского округа Санкт-Петербурга, информирует «Фонтанка». По данным издания, муниципалитет взял кредит под высокий процент. Проверка началась по следам работы Контрольно-счетной палаты, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В документах КСП отмечается, что администрация взяла кредит в одном из банков Петербурга под высокий процент, несмотря на возможность сделать это с низкой ставкой. В муниципалитете утверждают, что это произошло в пандемию. Возможность кредитоваться в Смольном, по словам работников администрации, появилась лишь на следующий год. В итоге переплата составила 122,6 тысячи рублей.

По данным источника, местная администрация с 2016 по 2020 год пользовалась помещением без договора. Памятные подарки муниципалы дарили по несколько раз одним и тем же людям. Также чиновники провели работы, которые обошлись администрации в 1,5 млн рублей. В устав муниципалитета они не вошли. Бухгалтер администрации была оформлена в качестве ИП. Прокуратура выясняет, есть в этом состав уголовного преступления.

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