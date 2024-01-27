Красноярского школьника уличили во лжи об угрозе теракта В Красноярске против сообщившего об угрозе теракта школьника возбудили дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Красноярске полиция заподозрила ученика одной из местных школ в ложном сообщении об акте терроризма, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, подросток оставил в соцсетях соответствующий комментарий. Против юноши возбудили уголовное дело.

По данным ведомства, предупреждения о терактах в ряде образовательных учреждений Красноярска стали распространяться в мессенджерах 23 января. Официальные ведомства опровергли эту информацию, но на следующий день в полицию обратился директор одной из школ и сообщил, что неизвестный пользователь оставил под публикацией об атаке комментарий, в котором подтвердил реальность угрозы. Полицейские провели осмотр территории и не обнаружили никаких опасных предметов.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили, что комментарий был оставлен с аккаунта, принадлежащего ученику данной школы. В квартире подростка обнаружены и изъяты сотовый телефон и компьютер, — пояснили в ведомстве.

Следователи возбудили в отношении школьника уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Юноше избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Иркутской области полицейские ранее задержали девятнадцатилетнего жителя Железногорска-Илимского по подозрению в планировании террористического акта. Известно, что молодой человек является приверженцем движения «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), осенью он занимался пропагандой организации и высказывал намерения о массовых убийствах на территории родного города.