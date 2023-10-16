В Красноярске юноша чуть не убил 10-летнего брата из ревности к родителям

В Красноярском крае 19-летний юноша жестоко избил своего 10-летнего брата, пишет Telegram-канал Baza. Как отмечается, причиной стала ревность к родителям. На допросе парень признался, что возненавидел братишку, так как после его появления в семье отец с матерью перестали уделять ему внимание.

По данным канала, старший брат избил его, когда родителей не было дома. Врачи обнаружили у ребенка травмы головы, среди которых ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Также у мальчика диагностирована тупая травма живота, ушиб мягких тканей поясницы и ушибы других частей тела. Делом занялся следственный комитет.

Ранее в Ставропольском крае 16-летний подросток изнасиловал сводных брата и сестру. Он жил в приемной семье, в которой воспитываются четверо детей. Старший сводный брат, предположительно, надругался над шестилетней девочкой и 10-летним мальчиком. На подростка возбудили уголовное дело. Детей определили в госучреждения. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

До этого в Свердловской области было найдено тело 16-летней девочки, которая перед смертью написала шуточный пост в социальных сетях. Школьница просила не насиловать ее и не убивать. Девятиклассницу из Каменска-Уральского обнаружили мертвой в овраге на лесополосе. На ее теле не было следов насильственной смерти.