Красноярский веломарафон уличили в несправедливости к женщинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Красноярска Нина Фатеева осталась недовольной тем, что на прошедшем 10 июня ежегодном веломарафоне «Красспорт» призовые суммы для мужчин и женщин сильно различались. Она отметила, что дистанция, которую необходимо преодолеть мужчинам и женщинам идентичная — 102 километра и сумма взноса одинакова, пишет NGS24.RU. В Федерации триатлона по области объяснили эти различия в разнице квалификации участников.

Согласно регламенту соревнований, мужчина-победитель получает 20 тысяч рублей, за второе место вручают 15 тысяч, а за третье — 10 тысяч.

Для женщин-спортсменок за первое место предусмотрен приз в 10 тысяч рублей, за второе — семь тысяч и четыре тысячи рублей за третье.

Издание связалось с Федерацией триатлона Красноярского края и попыталось выяснить причину различия суммы призовых денег. Там пояснили, что разные призы связаны с разницей в конкуренции и квалификации у мужчин и женщин, а размер взноса и призовые друг с другом не связаны.

Дистанция одинаковая, а конкуренция среди мужчин выше. Женщин было меньше раз в шесть примерно. Также мы смотрим на профессиональный состав — он среди мужчин выше, — сообщили в учреждении.

Ранее бывший художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков заявил, что российских женщин нужно лишить права голосовать на выборах, а решение за всю семью должен принимать мужчина. Культурный деятель признался, что понимает, насколько «дико» его слова прозвучат для либералов, но для него самого это «абсолютно понятно и просто».