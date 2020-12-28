Красноярский ресторатор высмеял инициативу властей Петербурга о террасах

https://static.news.ru/photo/d56b39ae-492d-11eb-a6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Красноярский ресторатор и шоумен Александр Белов опубликовал ролик с подписью «Открыли первый сибирский летник», который он посвятил инициативе властей Санкт-Петербурга принимать посетителей кафе и ресторанов в зимние праздники на уличных террасах.

На кадрах видно, как жители Красноярска сидят на улице за столом, выпивают и закусывают. В это время несколько человек стоят на заднем плане рядом с автомобилями, у которых поднят капот, передаёт «МК в Красноярске».

Издание уточняет, что ролик был записан после инициативы властей Санкт-Петербурга принимать посетителей кафе и ресторанов в зимние праздники на уличных террасах. Инициатива была негативно принята рестораторами Северной столицы.

Пользователям Сети видео в основном понравилось. Многие из них в шутку захотели забронировать столик на такой террасе. Некоторые спросили, подают ли мороженое и имеются ли стулья с подогревом.

Круто! Самое то. Летники — для слабаков, — написал один из пользователей Сети.

В начале декабря вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период. По его словам, власти вынуждены заботиться о здоровье как местных жителей, так и гостей. Елин добавил, что Эрмитаж и Русский музей не будут работать в новогодние каникулы.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится. Власти Северной столицы с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, на выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря.

По данным на 28 декабря, медики выявили в РФ 27 787 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. Общее число заболевших за всё время пандемии достигло 3 078 035. Выздоровели за сутки 20 480 пациентов, общее число вылечившихся составляет 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших от COVID-19 жителей страны за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в РФ скончались 55 265 граждан, писал NEWS.ru.