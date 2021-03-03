Красноярский митрополит назвал «дном ада» либеральное движение в России

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Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон осудил современных подростков за «антигосударственные» настроения, а также назвал либеральное движение «дном ада».

В ходе заседания Общественного совета владыка осудил подростков, которые критикуют власть. Он добавил, что лучше голод и даже смерть, чем «американский сапог», а молодёжь этого не понимает и «видит опасность в том, что государство само себя защищает».

Наши милые подростки, иначе не скажешь, настроены антигосударственно, антиисторически, штрейкбрехерски и, более того, скажу по-русски, предательски, — цитирует его портал ngs24.ru.

Митрополит добавил, что подростки теперь могут ездить по Европе и Азии на деньги, которые заработали их родители, при этом он назвал деньги «народными, Божьими».

А вот слушаю [Владимира] Соловьёва... И понимаю, либеральное движение — это же ад. Это дно ада! Они сами говорят это, — заявил он на заседании.

Ранее Российская православная церковь выступила в поддержку инициативы Европарламента о запрете украинского сайта «Миротворец», разглашающего персональные данные людей, якобы угрожающих интересам Украины. На сайте выкладываются личные данные, причём не только граждан Украины, а граждан России и других государств, что может сделать их доступными для нападок и атак, писал NEWS.ru.