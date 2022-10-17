Краснодарский губернатор вылетел к месту крушения самолета в Ейске

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже вылетел к месту крушения военного самолета в Ейске. В своем Telegram-канале он написал, что все местные пожарно-спасательные службы занимаются тушением огня.

Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня, — говорится в его сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Ейске на жилой дом упал самолет, воздушное судно загорелось, пожар перекинулся на многоэтажку. Позднее Минобороны России подтвердило крушение военного самолета Су-34 в Ейске, указав, что причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Информация была получена от катапультировавшихся пилотов. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет.

Позже Mash написал, что как минимум один человек погиб при крушении самолета в Ейске. По данным канала, еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. «Известия» также сообщили об одном погибшем, однако, согласно данным издания, число пострадавших достигает десяти.