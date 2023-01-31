Красноярский депутат лишился полномочий за скупку зарубежных акций Красноярский горсовет лишил полномочий скупавшего зарубежные акции депутата

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Сергей Шахматов

Депутат Красноярского городского совета депутатов Сергей Шахматов досрочно лишился полномочий в связи с незаконным приобретением акций западных компаний на сумму свыше 196 млн рублей. Красноярский горсовет лишил Шахматова должности за нарушение установленного антикоррупционного запрета на владение и пользование иностранными бумагами, сообщает EADaily.

По представлению прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Красноярского городского совета депутатов Сергея Шахматова. <> Решение принято сегодня большинством голосов на внеочередной сессии городского совета депутатов, - передает прокуратура Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, депутат в 2021 году приобрел акции более 20 иностранных компаний, в том числе 12,6 тысяч акций американского банка. Общая сумма доходов в результате приобретения ценных бумаг превысила 196 млн рублей.

Сергей Шахматов был выбран в 2018 году от партии «Зеленые». Он занимал должность заместителя председателя комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни.

Крымского депутата от «Единой России» Алексея Артема ранее поймали на присвоении 300 тысяч рублей из бюджета. На протяжении девяти месяцев он выписывал себе премии, не согласовывая их с начальством.