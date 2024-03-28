Красноярский бар поплатился за ЛГБТ-вечеринку на 23 Февраля Бар «Элтон» в Красноярске оштрафовали на 450 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

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Советский районный суд Красноярска оштрафовал бар «Элтон» на 450 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает главк МВД по региону. По данным полиции, первая жалоба на заведение поступила еще в декабре 2023 года, однако на 23 Февраля там организовали новую вечеринку, которая привлекла внимание в том числе главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В МВД назвали мероприятие провокационным.

По результатам рассмотрения протокола Советский районный суд Красноярска признал заведение виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 450 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

По информации NGS24.RU, заведение больше не работает. В МВД также отметили, что во время проверок были собраны доказательства пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В «Элтоне» выступали мужчины, накрашенные и одетые, как женщины. Одна из таких вечеринок состоялась на 23 Февраля. Мизулина опубликовала фрагмент с мероприятия, на кадрах был запечатлен накрашенный мужчина, а его одежда была в цветах формы военных.