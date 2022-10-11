Красноярских маралов пересчитают по методу телешоу «Голос»

Фото: Christian Hütter/imageBROKER.com/Global look Press

В Красноярском крае госинспекторы выступили в необычных ролях судей популярного шоу «Голос», пересчитывая ревущих маралов по методу этого знаменитого телепроекта «Голос», разве что они не поворачиваются к животным на красных креслах, а отвечают им с помощью специального инструмента — вабы, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на правительство края.

Голоса маралов уникальны так же, как у людей. Рев молодых самцов выше, а у тех, кто постарше, голоса низкие и глубокие. По информации госинспекторов, самое подходящее время для учета животных — утро и вечер, в это время «выступления» маралов наблюдаются чаще всего.

Рев не только привлекает самок марала, но и при этом отпугивает самцов, сигнализируя им о том, что место уже занято. При учете считается, что на одного самца приходится две-три самки, таким образом и определяется численность животных.

О том, сколько всего маралов обитает в Красноярском крае, станет известно в ноябре. Как свидетельствуют данные прошедших лет, в регионе зафиксирован рост популяции маралов. В 2019 году было зарегистрировано 629 особей, в 2020-м — 667, а в 2021-м — 913.

Ранее сообщалось, что маралы чуть не сбили машину Путина в сибирской тайге. Президент России вместе с министром обороны Сергеем Шойгу во время поездки на автомобиле по сибирской тайге в начале сентября прошлого года встретили маралов. Животные пробежали мимо, едва не врезавшись в машину президента, кадры его отдыха показал РЕН ТВ.