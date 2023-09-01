Красноярские полицейские раздали повестки мигрантам на рынках

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Красноярские полицейские вручили повестки для явки в военные комиссариаты восемнадцати мигрантам, получившим гражданство России и не вставшим на учет в военкомат, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Еще на троих составлены административные протоколы за уклонение от воинского учета.

Как отмечается, оперативно-профилактические мероприятия полицейские проводят совместно с представителями военных комиссариатов и массированные проверки граждан продолжаются, в том числе и иностранных граждан.

Вчера в ходе мероприятия было отработано 212 граждан, из них 147 были доставлены в ОП № 4 МУ МВД России «Красноярское». Составлено 10 протоколов за нарушение въезда на территорию страны, нарушение режима пребывания, уклонение от иммиграционного контроля, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, в котором изложен механизм лишения приобретенного гражданства тех, кто уклоняется от призыва и мобилизации.

По словам депутата от КПРФ Михаила Матвеева, шансы на его принятие законопроекта высоки. Он отмечает, что иностранцы, принимающие российский паспорт, берут на себя соответствующие обязанности. Если они от них уклоняются, то общество видит в этом несправедливость, особенно в период СВО.