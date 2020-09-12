Красноярск атаковали полчища неизвестных мошек

https://static.news.ru/photo/848ee2c6-f5cf-11ea-a1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: tvk6_tv/vk.com

Неизвестные зелёные насекомые атаковали жителей Красноярска. Люди жалуются на полчища мошек, которые облепили всё вокруг.

Красноярцы размещают в соцсетях фото и ролики с насекомыми. На кадрах видно, как целые тучи мелкой мошкары сидят на машинах, окнах домов и даже на самих горожанах. Спокойно пройти по улицам стало невозможно.

Как пишет ТВК, некоторые пользователи считают, что это златоглазка обыкновенная, обитающая в регионе. Однако город с таким нашествием сталкивается впервые. Что стало причиной их активности, неизвестно. Традиционно в середине лета в Красноярске активизируется тополиная моль, а златоглазку в черте города увидеть раньше было большой редкостью.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина во Франции случайно взорвал свой дом при попытке убить муху. Инцидент произошёл, когда мужчина, которому около 80 лет, собирался пообедать. Он услышал насекомое и попытался убить его электрической мухобойкой. Однако газовый баллон в его доме протекал и из-за искры мухобойки произошёл взрыв. В результате разрушились кухня и часть крыши. Сам мужчина получил ожог руки, писал NEWS.ru.