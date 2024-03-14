Красноярка получила тяжелую травму головы из-за падения ледяной глыбы СК РФ возбудил уголовное дело после падения глыбы льда на девушку в Красноярске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ледяная глыба упала на 17-летнюю жительницу Красноярска, когда девушка проходила мимо одного из домов на Свободном проспекте, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Красноярскому краю. В ведомстве подчеркнули, что по факту травмирования россиянки было возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту травмирования 17-летней девушки в результате падения на нее наледи с крыши жилого дома на проспекте Свободном города Красноярска, — заявили в СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшая девушка самостоятельно вызвала скорую помощь. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой. Уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что в Татарстане в школе села Нижнее Чекурское из-за упавшего снега обрушился тамбур. В результате инцидента 16-летняя девочка получила серьезные травмы. Школьницу госпитализировали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.