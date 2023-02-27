Красноярец ворвался в ночной клуб с заряженным обрезом и мешком патронов Kras Mash: житель Сосновоборска пришел в ночной клуб с заряженным обрезом и патронами

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Житель Сосновоборска Красноярского края заявился в местный ночной клуб с заряженным обрезом и целым мешком патроном, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, тот вступил в конфликт с охранником заведения и мог планировать расправу над ним. Сейчас мужчиной занимается полиция.

Инцидент произошел в заведении «Ретроклуб» в Сосновоборске. Местный житель всю ночь сидел за барной стойкой и выпивал водку, к утру он начал буйствовать. Охранник клуба вывел его на улицу, после чего заметил, как у пьяного мужчины из портфеля торчит рукоятка. Позднее выяснилось, что это был заряженный обрез. Также в рюкзаке у него лежало большое количество патронов. Очевидцы утверждают, что посетитель клуба готовился отомстить охраннику за то, что тот вывел его из здания.

В начале шестого я вывел его на улицу, вернулся в бар, взял куртку — хотел выйти покурить. Вышел на улицу, смотрю — стоит эта персонаж неадекватный, и из рюкзака у него торчит рукоять. Сначала показалось, что топор. Думаю, надо задерживать, вызывать сотрудников. <...> Позднее уже выяснилось, что там не топор, а обрез заряженный с патронами, — сказал работник «Ретроклуба».

Ранее охранник бара на Пятницкой улице в Москве устроил побоище со стрельбой на рабочем месте. Конфликт произошел между двумя мужчинами и охранником заведения общественного питания. В ходе ссоры последний распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия. Подозреваемый в стрельбе был задержан, пострадавшие — госпитализированы.