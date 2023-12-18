Красноярец попытался снести арт-объект в виде буквы Z и попал на видео

В Красноярске 24-летний местный житель попытался снести инсталляцию в виде буквы Z, являющейся символом СВО, на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Поступок мужчины попал на видео и вскоре он был задержан. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.

В ведомстве уточнили, что вместе с красноярцем были еще два человека. В отношении всех троих составлены административные протоколы за появление в пьяном виде в общественном месте.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина с бутылкой в руках пытается повалить букву Z, наносит п ней удары руками и ногами, в том числе с разбега. Свои действия он объяснил состоянием опьянения.

Мужчина уже принес извинения за свое неподобающее поведение правоохранительным органам, жителям Красноярского края и всей России и участникам спецоперации на Украине. Он заявил, что признает свою ошибку и раскаивается в содеянном.

Весной житель Екатеринбурга обругал девятилетнего мальчика за шапку с буквой Z. Мужчине предъявили обвинения по статье о хулиганстве с угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды и оштрафовали на 7000 рублей. В Госдуме сочли такой приговор слишком мягким. В сентябре вердикт был отменен, а дело екатеринбуржца отправлено на новое рассмотрение.