Красноярец может сесть на три года из-за гибели кота от обезвоживания Жителю Красноярска грозит три года за жестокое обращение с животными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Красноярска грозит три года за жестокое обращение с животными, сообщает пресс-служба ГУМВД по Красноярскому краю. Как отмечается, мужчина на две недели запер в квартире умершей бабушки кота. В результате тот погиб от обезвоживания. Возбуждено уголовное дело.

История произошла в декабре прошлого года. О запертом на длительное время без воды и еды животном в полицию сообщила соседка. По ее словам, внук умершей женщины отказался отдавать ей кота, заявив, что оставил ему все необходимое. После того как история получила огласку, родственник приехал и выпустил животное. Соседи повезли его в ветеринарную клинику, но организм не справился с последствиями обезвоживания и кот умер.

Ранее стало известно, что 17-летний подросток в Приморском крае предстанет перед судом за убийство собаки в присутствии малолетнего ребенка. На появившихся в Сети кадрах видно, как юноша наносит собаке многочисленные ножевые ранения. От полученных травм пес скончался. Подростка задержали, было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным с применением садистских методов. Его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.

Перед этим сообщалось, что полиция в Домодедово проверяет информацию о жестоком обращении с животными. Сообщалось, что один из местных жителей выбросил из окна дома трех кошек. О состоянии животных не сообщается. По результатам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.