Красноярцы заподозрили слежку после сообщений МЧС

https://static.news.ru/photo/82ae0f16-7d9a-11ea-8a9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Жители Красноярского из-за рассылки от МЧС решили, что за ними ведётся слежка. В ведомстве это опровергают.

Красноярцам и жителям области пришли СМС-сообщения с призывами не выходить из дома: «Агентство ГО и ЧС информирует: просьба вернуться домой! Находясь на улице, Вы подвергаете свою жизнь и жизнь других людей опасности!» При этом часть получателей, которые сидели дома, высказали своё недоумение в соцсетях, а другие заподозрили МЧС в слежке.

В краевом МЧС пояснили: рассылку проводили сотовые операторы по соглашению с краевым управлением. Предупреждения присылали для того, чтобы напомнить людям, что нужно сидеть дома и соблюдать режим самоизоляции.

Ни о какой слежке за гражданами (как предполагали многие в соцсетях) речь не идёт, СМС-сообщения приходили всем абонентам вне зависимости от того, где они находились в этот момент, — цитирует «МК-Красноярск» сообщение ведомства.

Как писал NEWS.ru, мэр Красноярска Сергей Ерёмин отменил все массовые городские мероприятия, проведение которых было запланировано на май и июнь, в связи с распространением коронавируса.