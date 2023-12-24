Красноярцы собрали елку из 800 автомобилей и попали в Книгу рекордов России

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В Красноярске водители собрали гигантскую автоелку из 800 машин, сообщает портал ngs24.ru. Она стала самой большой в стране и попала в Книгу рекордов России, побив прошлогоднее достижение в 700 автомобилей.

Площадку под грандиозный замысел нашли в авиапарке «Кузнецово». Автомобили выстраивали в фигуру восемь часов, а потом сняли с квадрокоптера, как она зажигает огни.

Ежегодно автоелку организовывает красноярское сообщество автолюбителей «Автокайф». Также в мероприятии участвуют сотрудники ГИБДД. Из служебных авто в этом году они собрали звезду.

Ранее сообщалось, что новогоднюю елку из трех разных материалов установили в Орле. Нижняя часть дерева полностью голая и состоит лишь из металлического каркаса, середина сделана из классических веток, а верхушка напоминает газон в рулонах. Горожане не оценили новаторскую идею и уже обратились в администрацию с официальной жалобой. Там сообщили, что ничего менять не планируют.

Ранее стало известно, что наиболее популярными предметами новогоднего декора у россиян в конце уходящего 2023 года стали искусственные елки. На них в декабре приходится 37% спроса, средняя стоимость за штуку — 5,3 тысячи рублей.