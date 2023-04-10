Красноярцев предупредили о незаконных детских лагерях В Роспотребнадзоре Красноярска предупредили жителей о незаконных детских лагерях

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Жителей Красноярска предупредили о работе незаконных детских лагерей, которые не прошли проверку. Среди таких организаций оказался лагерь, расположенный на базе эко-кемпинга «Солнечный». Детское учреждение в том числе не получило обязательное санитарно-эпидемиологическое заключение, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на главу Роспотребнадзора по краю Дмитрия Горяева.

Как уточняет издание, лагерь начал набор детей на смену, когда не имел на это соответствующего разрешения от ведомства. После этого организации выписали предостережение. Сейчас на официальной страницы лагеря появилась информация о языковой и творческой школах на базе кемпинга в летний сезон.

Эксперты Роспотребнадзора напомнили, что родителям следует проверять, включен ли лагерь в региональный реестр организаций отдыха для детей, прежде чем отправить туда ребенка. Кроме того, организация должна соблюдать все санитарные нормы и иметь соответствующие заключения.

В августе 2022 года во Владивостоке Роспотребнадзор временно приостановил работу летнего лагеря «Юнга», из которого с признаками пищевого отравления были госпитализированы 24 ребенка. Следственный комитет по факту инцидента возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».