Суд вынес приговор красноярцу, сломавшему скейтборд о голову сожительницы Суд назначил 200 часов обязательных работ избившему женщину жителю Красноярска

Фото: t.me/krpronws

Суд назначил 200 часов обязательных работ жителю Красноярска, который ранее избил свою сожительницу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Сам инцидент произошел еще в феврале. Тогда мужчина разбил о голову пострадавшей детский скейтборд.

Он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинения легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняет Lenta.ru, 48-летний мужчина напал на сожительницу, заподозрив ее в неверности. В течение 20 минут он избивал женщину на глазах младшей дочери. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа, зуба, сотрясение мозга и множественные гематомы. В суде мужчина вину признал частично, отрицая, что ударил женщину скейтбордом по голове. Он публично попросил у нее прощения, однако женщина его не приняла.

Ранее в Москве мужчина напал на супругу и избил ее тесаком, когда они возвращались из Тамбова, где гостили у родственников. Инцидент произошел прямо в машине, что привело к нескольким столкновениям на трассе М-4. Мужчину задержали в подмосковном Ступино. По словам родственников, его поведение изменилось после смерти родителей.