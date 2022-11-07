Краснов подписал приказы об образовании прокуратур в новых регионах

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Игорь Краснов

Генеральный прокуратур России Игорь Краснов подписал указы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщили 7 ноября в пресс-службе ведомства. В Генпрокуратуре отметили, что это необходимо для того, чтобы на территории новых регионов страны осуществлялся надлежащий прокурорский надзор.

В ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях будут сформированы аппараты надзорного ведомства. Кроме того, там организуют подчиненные «центру» прокуратуры городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.

Реализацией указов займутся специально образованные комиссии. Замещение вакантных должностей глав образованных структур уже провели.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.