Краснокнижного кита по имени Станислав спасли от смерти под Мурманском В Мурманской области спасли застрявшего в сетях краснокнижного кита

Фото: IMAGO/M. Woike/Global Look Press

Краснокнижного кита по имени Станислав, который запутался в сетях около села Териберка в Кольском районе Мурманской области, удалось спасти, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. По словам главы ведомства, операция по спасению длилась два часа.

Станислав спасен. Удалось снять веревку с кита, — отметила она.

После нескольких неудачных попыток специалисты смогли накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею животного. На опубликованных кадрах видно, что на ките больше нет сети.

Операция прошла успешно. На фото видно, что сети на ките больше нет. Спасибо спасателям, общественникам, ученым и компании «Норникель», которая вложила средства и силы для освобождения животного, — написала Радионова.

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