Краснокнижного грызуна обнаружили в Подмосковье В Подмосковье обнаружили норы обыкновенного хомяка из Красной книги

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В Подмосковье обнаружили норы обыкновенного хомяка из Красной книги, пишет «Радио 1» со ссылкой на министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова. Сейчас в области выявляют состояние природной популяции грызуна.

Этот грызун совсем недавно был внесен в Красную книгу Подмосковья. До 1960-х годов это был достаточно распространенный в регионе вид, но позже популяция пошла на спад из-за антропогенной нагрузки на места обитания, — рассказал Фирсов.

По данным издания, обыкновенный хомяк ведет ночной образ жизни, из-за чего его трудно заметить. Часто этого грызуна своим хозяевам приносят кошки-охотницы. Однако спутать этого хомяка с домашним трудно, поскольку первый намного крупнее и весит около 700 г. Кроме того, у него густая рыжая с черными и белыми отметинами шерсть.

В министерстве добавили, что этот вид хомяка находится грани вымирания. Он включен в Красные книги более 10 российских областей.

Ранее в Подмосковье расцвела кувшинка из Красной книги. В областных водоемах распустилась кувшинка вида кубышка малая.

До этого в Норском заповеднике, расположенном в Амурской области, нашли птенца самой большой и редкой совы в мире — рыбного филина, занесенного в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Рыбный филин обитает только в России — на Дальнем Востоке.