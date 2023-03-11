Краснодарский фермер подорвался на сене SHOT: краснодарский фермер обнаружил две бомбы в стоге сена

Фото: shutterstock.com

Фермер из села Шедок Краснодарского края едва не пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства, которое он нашел в стоге сена, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, в сене лежали две литровые бутылки с зажигательной смесью. Откуда они там появились, разбираются следователи.

Инцидент произошел на территории молочно-торговой фермы в селе Шедок. Сотрудник предприятия пошел за тюком сена с целью накормить скот. Именно в нем он и обнаружил взрывные устройства. Одно из них сдетонировало, второе позднее обезвредили сотрудники правоохранительных органов. Оба устройства были отправлены на экспертизу.

Ранее стало известно, что 8 Марта нескольким жительницам Липецка подарили цветы с муляжами гранат Ф-1. По данным канала, к подаркам были приложены записки с угрозами, всего их получили пять женщин в разных районах города. Так, депутат Липецкого областного совета Иван Косилов заявил, что одну из таких посылок получил его сосед. В дополнение к цветам и муляжу гранаты лежала записка: «Судный день настал». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.