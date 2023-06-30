Краснодарские туристы пропали в Карачаево-Черкесии Восемь туристов из Краснодарского края пропали в горах Карачаево-Черкесии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Карачаево-Черкесии перестала выходить на связь группа туристов из Краснодарского края. Восемь человек спускались в поселок Архыз с Софийских озер. На поиски направлены спасатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Группа туристов в составе 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Туристы разделились и пошли в разных направлениях, первая группа из 8 человек не выходит на связь, их местонахождение спасателям неизвестно, — говорится в сообщении.

При этом вторую группу из 12 человек обнаружили на спуске. Уточняется, что туристов перевели через реку, они продолжают спускаться в поселок Архыз. По информации МЧС, туристы не регистрировались в спасательном подразделении.

К поискам пропавших привлекли спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее 29 июня сообщалось, что в Кемеровской области трое подростков пропали в тайге при спуске с пика Поднебесного. Дети, участвовавшие в экспедиции в составе туристической группы, около суток не выходили на связь. Экстренные службы организовали спасательную операцию.

Также сообщалось, что в Карачаево-Черкесии пропала группа из четырех туристов из Москвы. О пропаже сообщил отец одной из участниц похода, забивший тревогу после того, как дочь перестала выходить на связь. В МЧС сообщали, что туристы 12 июня вышли из поселка Архыз и 21 июня планировали дойти до села Нижний Архыз. Вскоре всех нашли живыми.