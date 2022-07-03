Краснодарец спас детей, заплывших на бревне на середину водохранилища

В Краснодарском крае мужчина спас двух школьников, заплывших на бревне на середину регионального водохранилища, передает Федерал Пресс. Мальчики не рассчитали силы и заплыли слишком далеко — ребята оказались в нескольких сотнях метров от берега.

Отдыхающие заметили двух «отважных» подростков, когда их начало относить на середину водоема. Очевидцы вызвали спасателей, а также обратились к Тимуру, владельцу моторной лодки.

Мужчина подплыл к мальчикам и вытащил их из воды. По словам спасителя, у одного из парней начали отказывать ноги, которыми он держался за бревно. После этого Тимур доставил детей на берег — помощь спасателей не потребовалась.

Ранее в Бурятии 17-летний подросток спас подругу из реки, но утонул сам. Трое друзей юноши не успели ему помочь, поэтому доплыли до берега и вызвали на место инцидента спасателей.